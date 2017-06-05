Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев обсудил с премьером Узбекистана вопросы сотрудничества и работу в рамках СНГ

Политика
5 июня, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"В ходе беседы главы правительств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
4
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая
7
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
Темы дня
Загрузка...
Реклама