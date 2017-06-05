Медведев обсудил с премьером Узбекистана вопросы сотрудничества и работу в рамках СНГ

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.
"В ходе беседы главы правительств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств", - отметили в пресс-службе.