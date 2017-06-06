Главы МИД РФ и Словакии обсудят в Калининграде развитие торговых связей и деятельность ООН

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Словакии Сергей Лавров и Мирослав Лайчак проведут в Калининграде переговоры, главными темами которых станут перспективы развития двустороннего сотрудничества, отношения РФ и Евросоюза, а также актуальные международные проблемы.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран поддерживают регулярные контакты. Так, Лавров в апреле 2015 года посетил Словакию по случаю 70-летия освобождения Братиславы Красной армией. Кроме того, в прошлом году министры встречались в Москве и Нью-Йорке, а в феврале этого года - в Мюнхене.

"В ходе переговоров министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по проблематике 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, председателем которой Мирослав Лайчак избран 31 мая", - сообщили в МИД РФ. Ранее Лайчак заявил, что на посту председателя ГА намерен сосредоточиться на превентивной дипломатии и предотвращении конфликтов, вопросах социально-экономического развития, прав человека и борьбы с глобальным изменением климата.

В Москве подчеркивают, что России и Словакии, несмотря на непростой период в отношениях между РФ и Европейским союзом, "удается в целом сохранять партнерский характер сотрудничества". "Поддерживается диалог на высшем уровне, осуществляются регулярные связи между парламентами и ведомствами двух стран", - отметили в дипведомстве, напомнив, что в августе прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву и был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Словацкий премьер также принимал участие в торжествах по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года в Москве.

Торговля и энергетика

Российская сторона заинтересована в тесном экономическом сотрудничестве со Словакией, подчеркнули в МИД. "Рассчитываем, что обоюдные усилия в этой сфере помогут преодолеть ощутимый спад в двусторонней торговле, наблюдающийся в последние несколько лет", - заявили в министерстве. В МИД констатировали, что в 2016 году объем российско-словацкого товарооборота сократился на 22% по сравнению с 2015 годом и составил 4,2 млрд долларов. В то же время в первом квартале нынешнего года наметилась тенденция роста: товарооборот вырос на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,3 млрд долларов.

Ключевой составляющей торгово-экономического взаимодействия двух стран является энергетика, в том числе атомная, указали в дипведомстве. В МИД напомнили о том, что все действующие энергоблоки словацких АЭС "Моховце" и "Богунице" с момента их ввода в эксплуатацию работают на топливе российского производства. Российские организации, подчеркнули в министерстве, заинтересованы в реализации совместных проектов в этой сфере, в том числе в продолжении поставок ядерного топлива, в обеспечении надежности и безопасности словацких атомных станций, а также в участии в проекте сооружения 3-го и 4-го блоков АЭС "Моховце".

"Важным элементом сотрудничества в сфере энергетики является поставка в Словакию российских энергоносителей, - отметили в дипведомстве. - Россия обеспечивает 98% словацких потребностей в газе и 99% - в нефти". В прошлом году объем поставок российского природного газа в республику составил 2,99 млрд кубометров, нефти - 5,73 млн тонн.

В Братиславе также подчеркивают заинтересованность в выстраивании прагматичных и конструктивных отношений с Москвой. Как отметил в интервью ТАСС государственный секретарь МИД Словакии Лукаш Паризек, Россия остается одним из самых важных торговых и инвестиционных партнеров Словакии за пределами ЕС. Дипломат выразил надежду на то, что после определенного спада в торгово-экономических отношениях двум странам удастся вернуть их на прежний уровень и даже улучшить.

Духовная и языковая близость

На встрече в Калининграде Лавров и Лайчак отдельно затронут вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. "Наши страны объединяют богатые исторические традиции, духовная и языковая близость, - подчеркнули в МИД. - Русский язык пользуется популярностью в словацких учебных заведениях".

Российская сторона отмечает, что в Словакии с уважением относятся к памяти павших в борьбе за освобождение Европы от фашизма советских воинов, власти и граждане страны обеспечивают должный уход за воинскими захоронениями и мемориалами Красной армии. "На территории Словакии находятся 12 крупных военно-мемориальных кладбищ, 34 братских и 140 отдельных захоронений, в которых покоятся 60659 красноармейцев", - указали в МИД. В Москве подчеркивают близость подходов РФ и Словакии "по недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, попыток оправдания нацизма".