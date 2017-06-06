Главу Бурятии выберут 10 сентября

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УЛАН-УДЭ, 6 июня. /ТАСС/. Жители Бурятии в единый день голосования выберут главу республики. Такое решение принял Народный Хурал (парламент) Бурятии на внеочередной сессии регионального заксобрания.
"Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2017 года", - уточнили в парламенте.
Официально избирательная кампания начнется со дня официальной публикации решения, то есть с завтрашнего дня, уточнили в парламенте.