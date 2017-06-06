Володин: помещение для представителей правительства появится в Госдуме уже на этой неделе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Помещение, предназначенное специально для представителей правительства, посещающих Госдуму для участия в заседаниях комитетов, фракций, слушаниях и других мероприятиях, появится на Охотном ряду до конца текущей недели. Оно создается в целях более эффективного взаимодействия депутатов с кабмином, сообщил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сейчас для правительства выделяем специальный кабинет, обеспечим его средствами связи, рабочие места будут оборудованы компьютерами, чтобы удобно было. Пожалуйста, пусть приходят и общаются с депутатами, мы открыты", - сказал он.

По его словам, кабинет для правительства подобран, уже в ближайшие дни вопрос будет согласован на заседании думского комитета по регламенту.