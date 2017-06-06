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Совбез РФ: обвинения России в кибератаках происходят от нервозности Запада

Политика
6 июня, 8:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Помощник секретаря СБ РФ Александр Венедиктов отметил, что современные технические средства позволяют имитировать кибератаку из любой точки земного шара

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Постоянные обвинения в адрес России в кибератаках - это следствие нервозности, охватившей Запад. Такое мнение высказал помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью АиФ.ру.

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"Нервозность (на Западе) достигла таких пределов, что за любой легкой рябью на воде видят российский перископ", - отметил он.

"Наверное, вы помните, какая шумиха в свое время поднялась вокруг российской подводной лодки, якобы обнаруженной у берегов Швеции, - напомнил Венедиктов. - Потом оказалось, что это - действительно российская субмарина, только лежит она на дне уже более ста лет, со времен Первой мировой войны. Нечто подобное происходит и в киберпространстве".

Представитель СБ РФ отметил, что, несмотря на неоднократные просьбы Москвы, никто так и не смог представить убедительных доказательств того, что эти кибератаки - дело рук России. "Пресловутое "российское вмешательство" - просто удобное объяснение, - считает Венедиктов. - Конечно, приятнее думать, что президентское кресло вам не позволили занять не ваши сограждане, а российские хакеры. Но в реальности все иначе".

Он отметил, что современные технические средства позволяют имитировать кибератаку из любой точки земного шара. "Вы можете, к примеру, взломать базу данных европейского банка, сидя в доме напротив, и, при необходимости, провести операцию так, что следы будут указывать на Москву, - пояснил он. - Дело за малым - разобраться, кому это действительно нужно. Думаю, - ответ очевиден".

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