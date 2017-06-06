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Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн

Политика
6 июня, 9:03 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Финансирование в течение года идет по этапам, и оставшаяся на конец года треть не будет перечислена, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин

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Парламентская ассамблея Совета Европы

© REUTERS/Vincent Kessler

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия заблокировала в текущем году на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Эта сумма составляет около €11 млн, сообщил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Заблокировали перечисление. И (председатель Совета Федерации) Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и (глава МИД Сергей) Лавров, и мы об этом говорили - треть заблокировали", - сказал он.

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"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, - это почти €11 млн", - уточнил Володин. Ранее в интервью ТАСС Матвиенко сообщала, что МИД РФ работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса РФ в ПАСЕ.

Володин также прокомментировал ситуацию, связанную с импичментом Бюро ПАСЕ спикеру ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. По мнению Володина, это сделали "его (Аграмунта) оппоненты, которые являются сторонниками недемократических процедур". "Этого и следовало ожидать: они просто нашли повод, им надо было его (Аграмунта) поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, слетал в Сирию, где идут боевые действия, и своими глазами увидел происходящее, послушать его, чтобы он рассказал, что происходит", - отметил глава нижней палаты парламента.

Россия и ПАСЕ

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около €40 млн. РФ целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая ту часть, которая предусмотрена за работу в ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

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Разногласия между РФ и ПАСЕ
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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