Косачев назвал апофеозом абсурда заявление Пенса о России как одной из мировых угроз

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заявления вице-президента США Майка Пенса о том, что РФ, Иран и терроризм относятся к числу главных угроз в мире, вызывают лишь сожаления и разочарования. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, ставить в один ряд террористов и тех, кто с ними борется, - это "апофеоз абсурда".
Как отметил сенатор, высказывания Пенса показывают, что администрация Трампа "либо откровенно некомпетентна, либо в очередной раз идет путем, проторенным предшественниками". "А скорее всего - и первое, и второе", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
По мнению сенатора, история уже должна научить тому, "что одни и те же подходы не могут дать разный результат, а у предшественников он откровенно провальный". "Когда вы в одном ряду угроз называете терроризм и тех, кто с ним реально, а не номинально сражается, - это апофеоз абсурда, который лишает высказывания любого смысла, кроме чисто пропагандистского", - отметил Косачев.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Атлантическом совете, сказал, что мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза, учитывая действия России и Ирана, а также глобальную угрозу терроризма.