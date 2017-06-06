Косачев рассказал о цели создания комиссии Совфеда против вмешательства в дела РФ

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ЯЛТА, 6 июня. /ТАСС/. Комиссия Совфеда против вмешательства в дела РФ займется мониторингом деятельности иностранных государств, которая направлена против России. Об этом журналистам сообщил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев.
Он напомнил, что в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет парламентские слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
"В проект рекомендаций по итогам слушаний мы закладываем идею создания такой комиссии, которая будет носить постоянный характер работы", - подчеркнул Косачев. "Нужно, чтобы появился постоянный орган, который будет мониторить деятельность, направленную против России", - добавил он.
При этом Косачев констатировал, что попытки вмешиваться во внутренние дела России имеют тенденцию к активизации, особенно, когда в РФ проходит избирательный цикл.
"Мы сталкиваемся с активными и последовательными попытками вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал сенатор. При этом он отметил, что такие действия характерны в том числе для США и их союзников по НАТО.
Кроме того, сообщил парламентарий, комиссия Совфеда может заняться подготовкой предложений по корректировке действующего российского законодательства. При этом сенатор заверил, что "охотой на ведьм" комиссия заниматься не будет, вся ее работа будет проводиться строго в рамках законодательства.