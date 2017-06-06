Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев рассказал о цели создания комиссии Совфеда против вмешательства в дела РФ

Политика
6 июня, 11:06 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 6, июня. /ТАСС

Парламентарий отметил, что попытки вмешиваться во внутренние дела России характерны в том числе для США и их союзников по НАТО

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 6 июня. /ТАСС/. Комиссия Совфеда против вмешательства в дела РФ займется мониторингом деятельности иностранных государств, которая направлена против России. Об этом журналистам сообщил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев.

Смотрите также

Заклятые друзья: как менялось отношение россиян и американцев друг к другу

Он напомнил, что в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет парламентские слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"В проект рекомендаций по итогам слушаний мы закладываем идею создания такой комиссии, которая будет носить постоянный характер работы", - подчеркнул Косачев. "Нужно, чтобы появился постоянный орган, который будет мониторить деятельность, направленную против России", - добавил он.

При этом Косачев констатировал, что попытки вмешиваться во внутренние дела России имеют тенденцию к активизации, особенно, когда в РФ проходит избирательный цикл.

"Мы сталкиваемся с активными и последовательными попытками вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал сенатор. При этом он отметил, что такие действия характерны в том числе для США и их союзников по НАТО.

Кроме того, сообщил парламентарий, комиссия Совфеда может заняться подготовкой предложений по корректировке действующего российского законодательства. При этом сенатор заверил, что "охотой на ведьм" комиссия заниматься не будет, вся ее работа будет проводиться строго в рамках законодательства.

Смотрите также

Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться

В комитете по разведке Сената США считают заявление Клинтон о хакерах из РФ сомнительным

Путин предложил США принять "таблетку от истерии" и не тратить время на склоки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
Темы дня
Загрузка...
Реклама