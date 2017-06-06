Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Руководство Польши и Литвы демонстрирует русофобство в отношении приграничного сотрудничества с Калининградской областью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с врио губернатора региона Антоном Алихановым.

"Мы уделяем особое внимание обеспечению безопасности Калининградской области как особому региону РФ, развитию инфраструктуры, созданию условий, чтобы вы с вашими соседями, регионами других стран, не только Польши, нормально общались", - сказал министр.

"Есть целый ряд проектов, который реализуется в интересах Калининградской области, по линии приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой. Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться, - подчеркнул Лавров, - не выстраивать стены, как это литовцы собираются сделать, не прерывать договор о малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и вроде не собирается это решение отменять".

Ранее власти Литвы объявили о начале строительства на сухопутном участке границы с Калининградской областью проволочного забора высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана. В Вильнюсе считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза.

С 4 июля 2016 года Польша временно приостановила действие режима местного приграничного передвижения (МПП) для Калининградской области и Украины, объяснив свое решение необходимостью обеспечить безопасность саммита НАТО в Варшаве (8-9 июля) и Всемирных дней католической молодежи в Кракове (26-31 июля). Россия ввела в ответ аналогичные ограничения. Позднее МВД Польши сообщило, что МПП с РФ пока восстанавливаться не будет из соображений безопасности.