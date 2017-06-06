Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области

Туристические маршруты на время проведения ЧМ-2018 не будут ограниченыСпорт 6 июня, 12:44
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерамиМеждународная панорама 6 июня, 12:37
Кабмин выделил Красноярскому краю 68 млн рублей на помощь пострадавшим от лесных пожаровСибирь 6 июня, 12:30
МВД: порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятияСпорт 6 июня, 12:26
DM: исполнитель теракта в Лондоне отвечал за безопасность пассажиров в метроМеждународная панорама 6 июня, 12:25
МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узловСпорт 6 июня, 12:23
Информационно-деловому медиапроекту ТАСС DV.land исполнился годНовости агентства 6 июня, 12:17
Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 нетСпорт 6 июня, 12:15
Спецпроект "Яндекса" расскажет о Пушкине то, что не проходят в школеКультура 6 июня, 12:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Руководство Польши и Литвы демонстрирует русофобство в отношении приграничного сотрудничества с Калининградской областью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с врио губернатора региона Антоном Алихановым.
"Мы уделяем особое внимание обеспечению безопасности Калининградской области как особому региону РФ, развитию инфраструктуры, созданию условий, чтобы вы с вашими соседями, регионами других стран, не только Польши, нормально общались", - сказал министр.
"Есть целый ряд проектов, который реализуется в интересах Калининградской области, по линии приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой. Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться, - подчеркнул Лавров, - не выстраивать стены, как это литовцы собираются сделать, не прерывать договор о малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и вроде не собирается это решение отменять".
Ранее власти Литвы объявили о начале строительства на сухопутном участке границы с Калининградской областью проволочного забора высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана. В Вильнюсе считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза.
С 4 июля 2016 года Польша временно приостановила действие режима местного приграничного передвижения (МПП) для Калининградской области и Украины, объяснив свое решение необходимостью обеспечить безопасность саммита НАТО в Варшаве (8-9 июля) и Всемирных дней католической молодежи в Кракове (26-31 июля). Россия ввела в ответ аналогичные ограничения. Позднее МВД Польши сообщило, что МПП с РФ пока восстанавливаться не будет из соображений безопасности.