Аксенов: навязывание русофобии толкает украинский народ к духовному самоубийству

ЯЛТА, 6 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Украины, навязывая русофобию своему народу, толкают его к духовному и политическому самоубийству. Развитие независимого украинского государства возможно только в союзе с Россией, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Навязывая русофобию в качестве государственной идеологии, киевский режим и его западные хозяева толкают украинский народ к духовному и политическому самоубийству", - сказал Аксенов в ходе третьего Ливадийского форума, который проходит в рамках фестиваля "Великое русское слово" во вторник. По словам политика, "существование и развитие действительно независимого украинского государства возможно только в орбите Русского мира, в союзе с Россией".

Он отметил, что в настоящее время на Украине под предлогом так называемой декоммунизации имена героев в названиях улиц и проспектов "заменяются именами предателей, палачей и нацистских преступников". Кроме того, в этой стране развернуты масштабные гонения на каноническое православие, сказал глава Крыма.

"Убивая в себе Русский мир, украинец убивает себя как наследника нашей общей великой истории и культуры, - сказал Аксенов. - Киевский режим пытается превратить Украину в антирусский мир. Неизбежным следствием этих попыток стала деградация экономической, политической и общественной жизни, интеллектуальное и нравственное одичание русофобов".

Глава Крыма уверен, что украинский народ "никогда не смирится с такой жалкой ролью и отправит нынешнюю преступную власть вместе с ее русофобией на свалку истории".

Форум в поддержку русского языка

III Ливадийский форум проходит в рамках фестиваля "Великое русское слово", который открылся в Крыму в понедельник. Главной темой форума стала поддержка русского языка и языков народов России.

Ливадийский форум, который приурочен к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года украино-российского форума "Взаимодействие". Это открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив русского мира. Традиционное место проведения форума - Ливадийский дворец и Воронцовский дворец Алупкинского дворцово-паркового музея- заповедника.