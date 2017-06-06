Аксенов предложил разработать концепцию Русского мира

ЯЛТА, 6 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе третьего Ливадийского форума предложил разработать концепцию Русского мира.

"На мой взгляд, назрела необходимость разработки детальной, глубоко аргументированной концепции Русского мира. Причем, сделать это необходимо уже в самом ближайшем будущем... Эта концепция должна найти свое отражение на законодательном уровне, получить политическую, финансовую, информационную поддержку государства", - сказал Аксенов.

По его словам, концепция Русского мира необходима в связи с тем, что агрессия Запада против него только нарастает. "Западные идеологи стремятся дискредитировать саму идею, сведя ее до уровня националистического лозунга. Наши противники пытаются представить дело так, что Россия якобы использует идею Русского мира для обоснования претензий на захват территорий, населенных русским и русскоязычным населением", - отметил он.

Глава Крыма подчеркнул, что понятие "Русский мир" включает в себя единую многонациональную и многоконфессиональную систему. "Что мы понимаем, когда говорим о Русском мире? Прежде всего, это не этническое и не политическое, а цивилизационное понятие. Это мир многонациональный и многоконфессиональный, который сформировался как единая система перед лицом исторических вызовов, угроз, агрессий, испытаний", - сказал он.

Глава Крыма подчеркнул, что Русский мир "шире границ России". "Хотя бы потому, что 30 миллионов наших соотечественников живут за рубежами нашего Отечества... На протяжении веков Русский мир был защитой, опорой и убежищем для многих народов. Только в его пространстве многие национальности могли сохранять свою самобытность, развивать свою культуру", - сказал Аксенов.

Пример Крыма в этом смысле очень показателен, добавил политик. "Наивысшего расцвета наш полуостров достиг именно в орбите Русского мира, - сказал он. - Наш многонациональный полуостров является как бы маленькой моделью "большой" России. Национальное и культурное многообразие - это главное богатство нашей республики и нашей страны".

Форум в поддержку русского языка

5 июня в Крыму открылся фестиваль "Великое русское слово", в рамках которого проходит III Ливадийский форум. Главной темой форума стала поддержка русского языка и языков народов России.

Ливадийский форум, который приурочен к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года украино-российского форума "Взаимодействие". Это открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив русского мира.