Чудновец планирует идти на выборы главы Свердловской области от Народной партии России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком и вышедшая на свободу после отмены приговора, заявила, что планирует выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области от Народной партии России.
"Я встретилась с руководством Народной партии России, они выслушали программу, с которой я собираюсь идти на выборы губернатора Свердловской области. Оказалось, что у нас общие интересы с людьми, и мы достигли договоренности, что, когда объявят предвыборную кампанию, партия поддержит меня", - сказала Чудновец во вторник ТАСС.
Ранее Чудновец заявляла ТАСС, что предвыборную программу она планирует построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных.
Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября в единый день голосования. Ранее о желании баллотироваться на этот пост объявил врио главы региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Народная партия России (НПР) - левоцентристская российская политическая партия, созданная 11 апреля 2012 года и 28 мая зарегистрированная Минюстом РФ.
8 ноября 2016 года Катайский районный суд (Курганская область) признал Чудновец виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", за то, что она разместила в социальной сети "ВКонтакте" видео, на котором издеваются над малолетним ребенком в детском лагере. По мнению защиты воспитательницы, целью Чудновец было привлечение внимания к очередному случаю издевательства над детьми.
Суд приговорил воспитательницу к 6 месяцам лишения свободы.
По апелляционному представлению прокуратуры Курганской области суд снизил этот срок с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить Чудновец наказание на другое, не связанное с лишением свободы. С 13 января она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
23 февраля заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Чудновец. Он был отменен Курганским областным судом 6 марта, в тот же день ее выпустили из женской колонии Нижнего Тагила.