Аксенов считает необходимым провести в РФ "миграционную амнистию" для жителей Донбасса

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ЯЛТА, 6 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает необходимым провести "миграционную амнистию" для жителей Донбасса и разработать для них дополнительный перечень преференций на территории России. Такое мнение он высказал во вторник в ходе третьего Ливадийского форума, который проходит в рамках фестиваля "Великое русское слово".
"Многие наши соотечественники (в Донбассе - прим. ТАСС) оказались в ситуации гуманитарной катастрофы. На мой взгляд, было бы правильно и целесообразно провести для них полную миграционную амнистию, разработать дополнительный перечень преференций на территории России. В том числе и в Крыму", - сказал он.
По словам Аксенова, из миллиона жителей ДНР и ЛНР "гражданство получила десятая часть".
"Считаю, что эта ситуация находится в противоречии с цивилизационными интересами России и Русского мира", - отметил глава Крыма.
III Ливадийский форум проходит в рамках фестиваля "Великое русское слово", который открылся в Крыму в понедельник. Главной темой фестиваля стала поддержка русского языка и языков народов России.