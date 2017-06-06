Авиация Росгвардии может быть использована при тушении пожаров

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Авиация Росгвардии будет использоваться другими федеральными органами исполнительной власти, в том числе МЧС при тушении пожаров. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ авиации Росгвардии Александр Афиногентов.
"Наша авиация по указанию президента РФ будет использоваться другими федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время проходит согласование проект постановления правительства РФ, который утвердит порядок ее использования", - сказал он.
По словам Афиногентова, в парке Росгвардии есть подготовленные к выполнению задач по пожаротушению экипажи, поддерживаются в исправном состоянии средства пожаротушения: водосливные устройства и выливные авиационные приборы. "В случае необходимости мы готовы использовать нашу авиацию для тушения пожаров", - отметил он, добавив, что ведомство также при необходимости готово проводить эвакуацию раненых и погибших.