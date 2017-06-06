Путин не обсуждал ситуацию вокруг Катара с преемником наследного принца Саудовской Аравии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не обсуждал ситуацию вокруг Катара.

"Нет, не обсуждалась (ситуация, связанная с конфликтом Катара с рядом стран Персидского залива)", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Преемник наследного принца, второй заместитель председателями совета министров, министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встречался с Путиным в Москве 30 мая. На ней обсуждались, в основном, вопросы двусторонней повестки дня.