Путин не обсуждал ситуацию вокруг Катара с преемником наследного принца Саудовской Аравии

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не обсуждал ситуацию вокруг Катара.
"Нет, не обсуждалась (ситуация, связанная с конфликтом Катара с рядом стран Персидского залива)", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Преемник наследного принца, второй заместитель председателями совета министров, министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встречался с Путиным в Москве 30 мая. На ней обсуждались, в основном, вопросы двусторонней повестки дня.