Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин не обсуждал ситуацию вокруг Катара с преемником наследного принца Саудовской Аравии

Политика
6 июня, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встречался с Владимиром Путиным в Москве 30 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не обсуждал ситуацию вокруг Катара.

"Нет, не обсуждалась (ситуация, связанная с конфликтом Катара с рядом стран Персидского залива)", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Преемник наследного принца, второй заместитель председателями совета министров, министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встречался с Путиным в Москве 30 мая. На ней обсуждались, в основном, вопросы двусторонней повестки дня.

Смотрите также

Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"

Песков не комментирует, может ли ситуация вокруг Катара повлиять на рынок нефти

Путин не обсуждал ситуацию вокруг Катара с преемником наследного принца Саудовской Аравии

СМИ: Эр-Рияд запретил банкам королевства проводить операции с Катаром в его нацвалюте

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама