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Путин встретится с Володиным и проведет международный телефонный разговор

Политика
6 июня, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Со спикером Госдумы президента обсудить работу нижней палаты парламента и наиболее актуальные вопросы, сообщил Дмитрий Песков

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня он начнет очередную сессию своего общения с парламентариями и с руководством палат парламента и руководителями фракций. Такие серии встреч президент проводит регулярно, и эта начинается сегодня со встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они обсудят работу Думы, наиболее актуальные вопросы, сегодня в начале второй половины дня встреча состоится в открытом режиме", - сказал Песков.

Он добавил, что вечером президент проведет международный телефонный разговор, однако отказался уточнять детали этого разговора.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
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