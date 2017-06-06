Путин встретится с Володиным и проведет международный телефонный разговор

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня он начнет очередную сессию своего общения с парламентариями и с руководством палат парламента и руководителями фракций. Такие серии встреч президент проводит регулярно, и эта начинается сегодня со встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они обсудят работу Думы, наиболее актуальные вопросы, сегодня в начале второй половины дня встреча состоится в открытом режиме", - сказал Песков.
Он добавил, что вечером президент проведет международный телефонный разговор, однако отказался уточнять детали этого разговора.