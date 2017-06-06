Песков назвал создание комиссии СФ против вмешательства в дела России делом парламента

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Тема внешнего вмешательства в дела РФ существует, создание на уровне Совета Федерации специальной комиссии по этому вопросу - это прерогатива парламентариев.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают масштабы этого вмешательства, и заслуживает ли эта тема создания специальной комиссии при парламенте.

"Исходя из регламента, наши парламентарии сами уполномочены принимать решения о создании тех или иных комиссий - поэтому это целиком и полностью их прерогатива. Что касается самой темы, то она существует, попытки вмешательства во внутренние дела РФ есть, они хорошо известны, это требует определённого внимания, и то внимание, которое уделяется этой теме депутатами, вполне понятно и объяснимо", - сказал он.

Отвечая на просьбу проанализировать, растет ли или уменьшается это внешнее вмешательство, Песков сказал, что Москва видит "много недружественных проявлений - и сильно не вооруженным глазом". "Дело не только в Вашингтоне и недружественных заявлениях и фактах, когда они не скрывают своих недружественных помыслов в отношении РФ. Но дело и в той политике, которую ведет НАТО, и ряд других государств абсолютно не гнушаются самыми разными методами, чтобы вмешиваться во внутренние дела", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что "это не новая тенденция, она РФ хорошо известна, принимаются необходимые меры по противодействия".

Сегодня глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев сообщил, что Комиссия Совфеда против вмешательства в дела РФ займется мониторингом деятельности иностранных государств, которая направлена против России. Он напомнил, что в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет парламентские слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"В проект рекомендаций по итогам слушаний мы закладываем идею создания такой комиссии, которая будет носить постоянный характер работы", - подчеркнул Косачев. "Нужно, чтобы появился постоянный орган, который будет мониторить деятельность, направленную против России", - добавил он.