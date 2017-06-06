Кремль ориентируется на позицию Трампа по отношениям с Россией

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают на реанимацию российско-американских отношений и ориентируются на позицию президента США Дональда Трампа по взаимодействию с РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, на заявления каких официальных лиц США ориентируются в Москве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США". Но при этом он подчеркнул: "Конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той позицией, на которую ориентируются в Москве".

Песков также отметил, что в Москве "надеются на реанимацию и развитие нашего взаимодействия в самых различных областях". Он не стал отвечать на вопрос, видят ли в Кремле попытки Вашингтона наладить взаимодействие.

Вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что мир стал опаснее, учитывая действия России и Ирана, а также глобальную угрозу терроризма. Другой высокопоставленный представитель США - госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил о поручении, данном ему Трампом, попытаться улучшить отношения с Россией.

Комментируя высказывания Пенса, Песков заявил, что "безусловно, мы сожалеем в связи с такими формулировками в отношении нашей страны".