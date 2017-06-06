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Кремль решительно опровергает обвинения в адрес РФ в кибератаках на избиркомы США

Политика
6 июня, 13:17 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в России не видели и не слышали аргументов, подтверждающих достоверность этой информацией

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Кремль решительно опровергает новые обвинения в адрес РФ в кибератаках на избиркомы США и считает их неаргументированными и бездоказательными. "Кроме этого утверждения (о якобы имевших место российских кибератаках на избиркомы США перед президентскими выборами), которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Соответственно, мы решительно опровергаем возможность того, что такое могло быть".

Представитель Кремля добавил, что сам доклад американских спецслужб, на котором основаны соответствующие публикации СМИ, он не читал.

Ранее сетевое издание Intercept, которое ссылается на совершенно секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщило, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. Портал подчеркнул, что означенный документ, датируемый 5 мая текущего года, был передан изданию на условиях анонимности и прошел независимую проверку подлинности. Согласно изложенным в нем данным, "структуры Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил доказанно занимались кибершпионажем в отношении американской компании в августе 2016 года, чтобы получить информацию об используемом в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании". "Структуры, по всей вероятности, использовали данные, полученные в результате этой операции, с тем, чтобы запустить рассылку мошеннических электронных писем местным правительственным организациям с целью хищения личных данных, походившую на регистрацию избирателей", - утверждается в документе, текст которого приводит издание.

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