Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: Россия вернется к теме объема взноса в СЕ, если ее работа в ПАСЕ возобновится

Политика
6 июня, 14:14 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Глава комитета Госдумы добавил, что Россия предупреждала о возможном сокращении своего взноса в Совет Европы, в случае если нормальная работа с делегацией РФ на площадке ПАСЕ не возобновиться

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. РФ вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы (СЕ), если работа российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возобновится. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Читайте также новости по теме:
Разногласия между РФ и ПАСЕ
© Александр Щербак/ТАСС

Лавров на Кипре поднимет вопрос о той "вакханалии", которая происходит в ПАСЕ

Володин призвал политиков ЕС не прятать голову, как страус, при решении кризиса в Сирии

Спикер ПАСЕ надеется, что делегация РФ вернется в ассамблею к началу 2018 года

"После того как мы на это продолжаем рассчитывать, конструктивное сотрудничество на площадке ПАСЕ возобновится, мы вернемся к вопросу о восстановлении цифр нашего взноса до прежней величины", - сказал он.

Слуцкий добавил, что "Россия давно предупреждала о том, что в случае если нормальная работа с делегацией РФ не возобновится на площадке Парламентской ассамблеи, она может сократить свой взнос в Совет Европы пропорционально средствам, которые уходят на работу ПАСЕ". "В этом случае мы де-факто выходим из числа основных плательщиков Совета Европы", - уточнил глава комитета.

По его словам, "как раз это и произошло". "Наше отсутствие на площадке СЕ приняло затяжной характер… Все это побудило принять нас абсолютно оправданное решение о сокращении взноса России в СЕ, что и будет в ближайшее время претворено в жизнь", - заключил глава комитета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама