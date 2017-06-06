Слуцкий: Россия вернется к теме объема взноса в СЕ, если ее работа в ПАСЕ возобновится

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. РФ вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы (СЕ), если работа российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возобновится. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"После того как мы на это продолжаем рассчитывать, конструктивное сотрудничество на площадке ПАСЕ возобновится, мы вернемся к вопросу о восстановлении цифр нашего взноса до прежней величины", - сказал он.

Слуцкий добавил, что "Россия давно предупреждала о том, что в случае если нормальная работа с делегацией РФ не возобновится на площадке Парламентской ассамблеи, она может сократить свой взнос в Совет Европы пропорционально средствам, которые уходят на работу ПАСЕ". "В этом случае мы де-факто выходим из числа основных плательщиков Совета Европы", - уточнил глава комитета.

По его словам, "как раз это и произошло". "Наше отсутствие на площадке СЕ приняло затяжной характер… Все это побудило принять нас абсолютно оправданное решение о сокращении взноса России в СЕ, что и будет в ближайшее время претворено в жизнь", - заключил глава комитета.