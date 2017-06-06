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Лавров: РФ понимает необходимость реформирования и адаптации ООН к реалиям

Политика
6 июня, 14:22 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 6, июня. /ТАСС

Глава российского МИДа отметил важность сохранения демократического межгосударственного характера принятия решений на Генассамблее

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Москва понимает необходимость реформирования и адаптации ООН к меняющимся условиям современности. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"Я лично поздравил Мирослава Лайчика с избранием на пост председателя 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, - сообщил российский министр. - Пожелал успехов в этой работе и подтвердил нашу готовность поддерживать его усилия по обеспечению результативной деятельности этого универсального форума".

"В России понимают необходимость адаптации ООН к меняющимся условиям современности, - отметил Лавров. - Процесс реформирования является постоянным, потому что быстрое развитие событий в мире требует постоянных перемен со стороны международного сообщества в плане реагирования и направления этих процессов в конструктивное русло".

"Поддерживая все усилия по обеспечению адекватной реакции со стороны ООН на международные события, мы исходим из того, что преобразования, реформы должны опираться на реальность и не должны быть самоцелью и предлогом для разрушения ключевых элементов международной архитектуры, - подчеркнул глава МИД РФ. - Принципиально важно сохранять демократический межгосударственный характер принятия решений на Генассамблее ООН".

Министр напомнил, что Словакия является членом НАТО. "Однако наши отношения с Братиславой даже в эти годы кризиса между нами и Западом никогда не становились заложником тех конфронтационных подходов, которые некоторые члены Евросоюза и НАТО пытаются навязать всем остальным", - обратил внимание Лавров.

"Это говорит о том, что бывают разные ситуации, в том числе ситуации, которые не обязательно зависят от той или иной страны, но при наличии опоры на правильно понятые, хорошо осознанные национальные интересы в любых условиях можно изыскивать возможности для конкретного, прагматичного, полезного для стран и народов сотрудничества ", - заключил глава российского дипведомства.

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