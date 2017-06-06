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Володин: копившиеся в ГД 20 лет "законодательные завалы" будут разобраны за год

Политика
6 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы при этом отметил, что многим из законопроектов более 20 лет и требуют доработки

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал президенту России Владимиру Путину за ближайший год "разобрать законодательные завалы", которые копились в нижней палате парламента более 20 лет.

"У нас к моменту начала работы (Госдумы нынешнего созыва) перешло от предыдущих созывов порядка 2020 законопроектов. Это законопроекты, которые вносились еще в 1994-95-м годах, некоторым из них более 20 лет", - сообщил спикер Госдумы. По его словам, по закону, депутаты обязаны эти законопроекты рассмотреть, хотя многие из них потеряли актуальность и требуют доработки. "Но, несмотря на это, мы их отрабатываем. За прошедшее время где-то 49% уже рассмотрено этих законопроектов, и если такими темпами мы пойдем, можно будет говорить о том, что эти законодательные "завалы", которые сформировались, мы рассмотрим к маю следующего года полностью", - заверил Володин.

При этом он сожалеет, что на рассмотрение подобных законопроектов уходит время, а "коэффициент полезного действия невысокий - 14% мы принимаем законы от этого большого количества рассмотренных законопроектов, а все остальное идет на отклонение". Спикер добавил, что устаревшие документы отзывают правительство РФ и законодательные собрания регионов. "Но есть законопроекты, где есть интересное, здравое зерно, основа, и, конечно, важно, чтобы эта идея не была утрачена, поэтому мы ее вновь уже перевносим и пытаемся сохранить", - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы сообщил, что с момента начала работы нижней палаты парламента нынешнего созыва в 2016 году внесено 791 новых законопроектов, из которых 201 законопроект рассмотрен."С правительством (России) нам осталось два месяца работы до отпусков, отрабатываем план приоритетных законов, которые необходимо принять, чтобы эффективно решались проблемы граждан", - доложил Володин. "Вместе с министерствами, с вице-премьерами такой диалог провели, с тем чтобы планомерно, без спешки, без штурмовщины в течение июня-июля мы смогли рассмотреть законодательные инициативы правительства, депутатов, которые необходимо принять нам до ухода депутатов в отпуска", - уточнил он. При этом спикер высказался за рассмотрение законодательных инициатив в нулевом чтении.

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Володин, Вячеслав Викторович
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