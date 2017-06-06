ФСБ внесла еще одну группировку в список террористических организаций

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России включила группировку "Муджахеды джамаата ат-Тавхида валь-Джихад" в список террористических организаций.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФСБ, в настоящее время в федеральный список организаций, признанных в РФ террористическими, включены 27 российских, иностранных и международных группировок.

Указанная организация внесена в этот список после решения Московского областного суда, которое вступило в силу 2 июня.