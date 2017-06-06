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Слуцкий: заявления Пенса об угрозе со стороны России диссонируют с линией Трампа

Политика
6 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Депутат обратил внимание на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что президент просил его "попытаться улучшить отношения с Россией"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заявления вице-президента США Майкла Пенса, который причислил Россию, к числу мировых угроз, входят в противоречие с конструктивной риторикой и линией самого президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Атлантическом совете, сказал, что мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза, учитывая действия России и Ирана, а также глобальную угрозу терроризма.

Комментируя его высказывания, Слуцкий обратил внимание на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Трамп просил его "попытаться улучшить отношения с Россией". "С одной стороны досадно, что Россия оказалась устами вице-президента США в числе основных угроз, с другой стороны высказывания Пенса противоречат достаточно взвешенной риторике самого Дональда Трампа. На лицо некоторое странное расхождение. Думаю, что позиции по отношению с Россией необходимо привести к общему знаменателю", - отметил глава комитета.

По мнению Слуцкого, пока "антироссийский маховик, раскрученный администрацией (44-го президента США - прим. ТАСС) Барака Обамы, никоем образом не сбавляет обороты и не начинает вращаться в обратную сторону".

"Эти заявления на уровне вице-президента США обобщают десятки и сотни антироссийских выступлений, которые уже звучали после выборов нового главы американского государства... Конечно, хотелось бы, чтобы восторжествовала риторика Трампа, направленная на поиск конструктива и позитива в отношениях в Россией по разным досье. Но после того как Пенс назвал Россию одной из главных угроз и поставил в один ряд с международным терроризмом, говорить о легком восстановлении диалога все еще затруднительно", - заключил глава комитета.

Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона попытаться улучшить отношения с Россией. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил сам глава американского внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон также отметил, что, по мнению Трампа, продолжающееся в США расследование якобы имевших место вмешательства России в выборы в США и ее связей с президентской администрацией не должно подрывать усилия по восстановлению отношений с Москвой.

"Президент прямым текстом сказал мне не позволять тому, что происходит здесь (в США - прим. ТАСС) в области политики, мешать мне делать то, что необходимо в этом вопросе. Также он дал мне ясно понять, что мы можем добиться прогресса", - приводит Reuters слова Тиллерсона, сказанные им в ходе визита в Новую Зеландию.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Пенс, Майкл (Майк) Слуцкий, Леонид Эдуардович
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