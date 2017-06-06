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Чудновец не пойдет на выборы главы Свердловской области от Народной партии России

Политика
6 июня, 16:12 дата обновления: 6 июня, 16:43 UTC+3

Осужденная ранее за репост воспитательница пояснила, что у нее и представителей партии "возникли противоречия во взглядах по ряду моментов"

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© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/.Воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком и вышедшая на свободу после отмены приговора, заявила, что не будет выдвигаться от Народной партии России на выборах губернатора Свердловской области из-за "ряда противоречий".

Ранее, во вторник, она заявляла, что планирует идти на выборы губернатора от этой партии.

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Евгения Чудновец объявила о намерении баллотироваться на выборах свердловского губернатора

Осужденная за репост Евгения Чудновец вышла на свободу

"Ранее меня пригласили в Народную партии России на интервью, в ходе которого мне сообщили, что окажут поддержку в избирательной кампании на выборах губернатора Свердловской области. У меня уже были оговорены встречи, и я обратилась в партию с просьбой оплатить мне перелет (из Москвы в Екатеринбург - прим. ТАСС). Мне сообщили, что это я должна платить партии за поддержку, а не мне. Кроме того, у нас возникли противоречия во взглядах по ряду моментов, поэтому я отказалась от поддержки Народной партии России", - сказала Чудновец.

"Мне эта поддержка не нужна", - добавила она.

По словам лидера Народной партии России Станислава Арановича, 5 мая правление партии приняло предварительное решение о поддержке кандидатуры Чудновец. "Но сегодня Евгения Аркадьевна (Чудновец) подняла вопрос о том, что она согласна выдвигаться от партии при условии централизованного финансирования. Мы решили, что это нерационально. Если Чудновец после сегодняшнего назначения выборов Заксобранием Свердловской области обратится, мы ее завтра официально выдвинем", - сообщил корреспонденту ТАСС Аранович, добавив, что если она "найдет более подходящую и богатую партию", то ей лишь "пожелают удачи".

Ранее Чудновец заявляла ТАСС, что предвыборную программу она планирует построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных.

Во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области официально назначили выборы губернатора региона на 10 сентября. Ранее о желании баллотироваться на этот пост объявил врио главы региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Народная партия России (НПР) - левоцентристская российская политическая партия, созданная 11 апреля 2012 года и 28 мая зарегистрированная Минюстом РФ.

Дело Чудновец

8 ноября 2016 года Катайский районный суд (Курганская область) признал Чудновец виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", за то, что она разместила в социальной сети "ВКонтакте" видео, на котором издеваются над малолетним ребенком в детском лагере. По мнению защиты воспитательницы, целью Чудновец было привлечение внимания к очередному случаю издевательства над детьми.

Суд приговорил воспитательницу к шести месяцам лишения свободы.

По апелляционному представлению прокуратуры Курганской области суд снизил этот срок до пяти месяцев, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить Чудновец наказание на другое, не связанное с лишением свободы. С

13 января она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

23 февраля заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Чудновец. Он был отменен Курганским областным судом 6 марта, в тот же день ее выпустили из женской колонии Нижнего Тагила. 

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