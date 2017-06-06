Лавров: Евросоюз политизирует сотрудничество с РФ в области энергетики

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС), раскручивая санкционную спираль, политизирует практическое сотрудничество с Россией, в том числе в сфере энергетики. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им И. Канта.

По его словам, отношения России с ЕС в настоящее время переживают очень сложный период. "Стремясь отвлечь внимание от провала на Украине, когда организаторы госпереворота наплевали на соглашения, одобренные Францией, Германией и Польшей, Евросоюз начал валить с больной головы на здоровую и раскручивать санкционирую спираль", - указал министр.

"Политизируется практическая кооперация, включая энергетику, которая на протяжении многих лет играла цементирующую роль в наших связях", - отметил Лавров.

Кроме того, ЕС пытается переложить на Москву ответственность за собственные проблемы.

"В последнее время Россию обвиняют в том, что она пытается вмешиваться во внутренние дела США, европейских государств, пытается подорвать единство Европы, - добавил Лавров. - В этой связи не могу не процитировать Иммануила Канта: "Способность суждения есть особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя".

"Очевидно, что вся эта истерия нацелена на то, чтобы вместо критического осмысления происходящего внутри ЕС, который переживает системный кризис, переложить на других вину за собственные проблемы и просчеты", - сказал он.

Москва "искренне заинтересована в том, чтобы ЕС был сильным и единым, способным самостоятельно определять внешнеполитические приоритеты без подсказок извне", добавил министр.

Россия выступает за то, чтобы Европа стала самостоятельной и обрела свой голос в международных делах, отметил Сергей Лавров.

По словам главы МИД, давать оценку итогам европейского турне Дональда Трампа может только американский народ. "Сомневаюсь, что кто-либо другой, включая европейцев, должен оценивать это со своей колокольни, принимая решение за американских избирателей", - указал министр.

"Я слышал, что Ангела Меркель сказала, что после Brexit и европейской поездки Трампа Европе следует полагаться на саму себя, - отметил Лавров. - Вообще мы всегда выступали за то, чтобы в мире было больше самостоятельных игроков. И если это по Фрейду признание того, что до сих пор Европа была несамостоятельной, то я приветствую такое прозрение и выступаю за то, чтобы она обретала свой голос в международных делах".