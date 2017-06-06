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Лавров: НАТО наращивает военное присутствие у границ РФ в нарушение акта 1997 года

Политика
6 июня, 16:22 дата обновления: 6 июня, 16:27 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что масштабы военной деятельности резко возросли

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. НАТО наращивает военное присутствие и инфраструктуру в соседних с Россией регионах, в том числе на границе с Калининградской областью, грубо нарушая Основополагающий акт Россия - НАТО 1997 года. Об этом заявил  глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Сегодня в Альянсе принимают решения, которые грубо нарушают положения Основополагающего акта Россия - НАТО, - сказал он. - Резко возросли масштабы военной деятельности, наращивается военное присутствие и инфраструктура в приграничных с Россией регионах, в том числе, на границе с Калининградской областью".

В мае этого года исполнилось 20 лет с момента подписания Основополагающего акта Россия - НАТО и 15 лет с момента принятия Римской декларации о новом качестве отношений между Россией и НАТО, напомнил глава МИД РФ.

"Однако зафиксированная в этих документах цель - преодолеть остатки конфронтации и соперничества, укрепить взаимное доверие и сотрудничество - не достигнута. Прежде всего потому, что НАТО так и осталось институтом холодной войны, неспособным адекватно реагировать на вызовы нового тысячелетия", - отметил Лавров.

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