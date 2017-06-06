Лавров назвал кощунственными попытки Польши обосновать снос памятников советским воинам

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Попытки Польши законодательно обосновать снос памятников советским воинам-освободителям кощунственны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им И. Канта.
По его словам, нынешнее руководство Польши особенно усердствует в антироссийских настроениях. "Трудно найти логику в его решении свернуть взаимовыгодный и облегченный режим местного приграничного передвижения с Калининградским регионом", - указал российский министр.
"Кощунственны, не могу подобрать другого слова, попытки законодательно обосновать снос памятников советским воинам- освободителям, - подчеркнул Лавров. - Ведь именно благодаря подвигу наших солдат государство Польша обязано своим существованием".