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Лавров назвал кощунственными попытки Польши обосновать снос памятников советским воинам

Политика
6 июня, 16:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 6, июня. /ТАСС

По словам министра иностранных дел РФ, нынешнее руководство Польши особенно усердствует в антироссийских настроениях

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Попытки Польши законодательно обосновать снос памятников советским воинам-освободителям кощунственны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им И. Канта.

По его словам, нынешнее руководство Польши особенно усердствует в антироссийских настроениях. "Трудно найти логику в его решении свернуть взаимовыгодный и облегченный режим местного приграничного передвижения с Калининградским регионом", - указал российский министр.

"Кощунственны, не могу подобрать другого слова, попытки законодательно обосновать снос памятников советским воинам- освободителям, - подчеркнул Лавров. - Ведь именно благодаря подвигу наших солдат государство Польша обязано своим существованием".

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