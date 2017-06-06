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Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально

Политика
6 июня, 17:19 дата обновления: 6 июня, 17:45 UTC+3

Глава МИД РФ напомнил, что в России находятся около 2-3 млн украинских мигрантов, а также призвал обычных украинцев "не безмолвствовать"

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© Александр Щербак/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерами - также введет визовый режим для украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета.

"Когда накачивается конфронтация одного государства по отношению к другому, то граждане этого государства начинают с осторожностью относится к тем, кто стоит за такой конфронтацией. Простые люди не виноваты, - отметил глава российской дипломатии. - Мы против того, чтобы использовать трудовую миграцию для достижения геополитических целей, против того, чтобы любые сферы в этих отношениях использовались".

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Лавров напомнил, что в России находится огромное количество украинских мигрантов, около 2-3 млн. "Когда нас сейчас всерьез на Украине обвиняют во всех смертных грехах, оправдывают путчистов, которые свергли законного президента Украины, когда на нас льется поток грязи, когда российских артистов, деятелей культуры называют персонами нон грата, когда говорят о введении визового режима с Россией... Как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", - обратил внимание Лавров.

"Мы никаких черных списков украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет введен визовый режим с Москвой, мы ответим визовым режимом", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, обычные граждане, украинцы, "должны не просто безмолвствовать, а должны сказать, что они - граждане Украины, что у них есть свои интересы". "Пускай требуют вменяемой политики, а не постоянного нагнетания злобы", - заключил глава МИД РФ.

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