Лавров: решение о высылке дипломатов РФ из Молдавии инспирировано извне

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Решение о высылке пяти сотрудников посольства РФ в Молдавии инспирировано извне и рассчитано на то, чтобы поссорить две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

"Когда начинают искусственно пытаться вызвать раздраженную реакцию, мы же знаем, что это не Кишинев придумал, Кишиневу для этого нет никакой свободы маневра", - сказал он.

"Надо прекрасно понимать, кто хочет нас поссорить с нашими соседями, в каких-то случаях, как с Украиной, это удалось: настроили страну в значительной части в антироссийском ключе", - добавил министр.

Лавров отметил, что в ответ на действия Кишинева Москва могла ввести ограничения на работу трудовых мигрантов из Молдавии, что "было бы очень прискорбно". "Президент (РФ Владимир) Путин принял решение на данном этапе этого не делать, он общался с Президентом Молдовы Игорем Додоном в Санкт-Петербурге, и они достигли такой договоренности", - подчеркнул он.

По словам главы российского дипведомства, высланные сотрудники посольства в Кишиневе в основном работали в военном атташате. "Это люди, которые обеспечивают функционирование Объединенной контрольной комиссии, которая состоит из представителей Кишинева, Приднестровья и РФ. Они регулярно обсуждают и решают вопросы, связанные с обеспечением безопасности на линии соприкосновения с остальной Молдовой. Эта комиссия не сможет работать", - констатировал он.

Власти Молдавии 29 мая объявили персона нон грата пять российских дипломатов, которые уже покинули территорию страны. Российский МИД ответил симметрично: персона нон грата были объявлены пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.