В ГД заявили, что Крым готов принять комиссара ООН, но его заявления могут быть пиаром

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Крымский полуостров готов принять Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, хотя заявления о подобных планах могут оказаться лишь "пиаром" с его стороны. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы РФ, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.

Ранее во вторник сообщалось, что Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн на 35-й сессии Совета ООН по правам человека сообщил, что рассматривает возможности посещения Крыма. Это может стать первым в истории визитом в республику представителя ООН после ее воссоединения с Россией в 2014 году.

Пиар-ход

"Крым всегда готов принять тех, кто хочет в реальности посмотреть на полуостров, а не через объектив американского или английского телеканала. Но заявление Верховного комиссара (ООН по правам человека - прим. ТАСС) о посещении Крыма - не более, чем пиар для популяризации своей персоны, - считает Бальбек. - Думаю, что в обозримом будущем мы вряд ли на крымской земле увидим официального представителя ООН - но это их выбор, а не наш".

Депутат также назвал заявление комиссара "командой "фас" для западных и украинских журналистов, которые затянут очередную песню о беспросветной жизни в Крыму и массовых репрессиях против мирного населения".

Поездка как знак объективности

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик надеется, что "это не просто заявление" Верховного комиссара ООН по правам человека, а его "искреннее желание увидеть ситуацию в Севастополе и Крыму". При этом парламентарий полагает, что сейчас очень многие бросятся отговаривать Зейда Раад аль-Хусейна от посещения полуострова.

"Но именно сейчас ему предстоит продемонстрировать мировой общественности либо принципы непредвзятой объективности, либо "прогиб" в угоду западным элитам", - сказал Белик ТАСС. По словам депутата, западные общественники политики, блогеры, которые уже посещали Крым, неоднократно убеждались, что никакой дискриминации на полуострове не существует.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.