Глава ЦИК считает необходимой мерой лишение свободы до пяти лет за нарушения на выборах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает необходимой мерой введение уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за нарушения на выборах. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 24"

"Нет, - сказала она, отвечая на вопрос, не является ли наказание слишком суровым. - Эта мера в большей степени может быть остерегающей и профилактической, но она просто необходима".

Памфилова отметила, что в ходе предыдущих избирательных кампаний уже случались прецеденты, когда заслуживающие наказания граждане уходили от ответственности ввиду недостатков правового регулирования. "Если зло не наказано, оно будет повторяться. А фальсификаторов надо наказывать, потому что это нарушение наших прав. Это подрывает доверие к выборам, это подрывает веру людей в справедливость, а этого нельзя допускать", - подчеркнула она.

Ранее был принят пакет поправок в избирательное законодательство, предусматривающих в том числе отмену открепительных удостоверений на выборах и дающих гражданам возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Одновременно был поднят вопрос о необходимости внести поправки в Уголовный кодекс (УК) с целью пресечения попыток организованных вмешательств в избирательный процесс.

Предполагается, что максимальное наказание за нарушение на выборах составит до пяти лет лишения свободы за "организованные группой лиц вбросы бюллетеней при сговоре с членами избиркомов". Также предусматривается введение штрафов от 300 тысяч рублей за различные нарушения на выборах.