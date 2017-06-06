Глава ЦИК пообещала упростить систему голосования к следующим выборам в Госдуму

Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы и двустороннее сотрудничествоПолитика 6 июня, 21:33
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в СирииМеждународная панорама 6 июня, 21:31
Демченко победил Бакро в седьмом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 6 июня, 21:27
FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации норвежской лыжницы ЙохаугСпорт 6 июня, 21:20
"Локомотив" согласовал с Алексеем Миранчуком новый четырехлетний контрактСпорт 6 июня, 21:19
Ученые разошлись в оценке законопроекта об изменении порядка выборов главы РАННаука 6 июня, 21:16
Бачински сыграет с Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннисуСпорт 6 июня, 21:10
Глава ЦИК пообещала упростить систему голосования к следующим выборам в ГосдумуПолитика 6 июня, 21:08
Скончался саудовский миллиардер Аднан Хашогги - крупнейший торговец оружиемОбщество 6 июня, 20:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова пообещала к следующим парламентским выборам нововведения, которые максимально упростят систему голосования. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24".
"Я вас уверяю, что к следующему парламентскому циклу будут очень серьезные новшества, которые максимально упростят систему голосования", - сообщила она, не добавив подробностей. Следующие выборы в Госдуму должны состояться в 2021 году.
Памфилова отметила, что принятые ранее поправки в избирательное законодательство будут протестированы во время выборов, при необходимости будут внесены корректировки.
"Может быть, придется по каким-то параметрам еще откорректировать закон, какие-то внести там штрихи в закон о выборах президента. Проведем в оптимальном режиме президентскую кампанию и будем двигаться дальше, последовательно", - заключила она.
Президент России Владимир Путин 1 июня подписал изменения в законодательство, касающиеся порядка голосования на выборах и референдумах, формирования избирательных участков, работы наблюдателей.
Законом, в частности, устанавливается новый порядок голосования избирателей по месту нахождения на основании заявления, который может применяться вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования.
Эти нормы распространяются на выборы президента РФ (состоятся в марте 2018 года) и на региональные выборы, начиная с 10 сентября текущего года.