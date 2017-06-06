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Глава ЦИК пообещала упростить систему голосования к следующим выборам в Госдуму

Политика
6 июня, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Элла Памфилова не раскрыла подробностей. Следующие выборы в ГД состоятся в 2021 году

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова пообещала к следующим парламентским выборам нововведения, которые максимально упростят систему голосования. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Я вас уверяю, что к следующему парламентскому циклу будут очень серьезные новшества, которые максимально упростят систему голосования", - сообщила она, не добавив подробностей. Следующие выборы в Госдуму должны состояться в 2021 году.

Памфилова отметила, что принятые ранее поправки в избирательное законодательство будут протестированы во время выборов, при необходимости будут внесены корректировки.

"Может быть, придется по каким-то параметрам еще откорректировать закон, какие-то внести там штрихи в закон о выборах президента. Проведем в оптимальном режиме президентскую кампанию и будем двигаться дальше, последовательно", - заключила она.

Президент России Владимир Путин 1 июня подписал изменения в законодательство, касающиеся порядка голосования на выборах и референдумах, формирования избирательных участков, работы наблюдателей.

Законом, в частности, устанавливается новый порядок голосования избирателей по месту нахождения на основании заявления, который может применяться вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования.

Эти нормы распространяются на выборы президента РФ (состоятся в марте 2018 года) и на региональные выборы, начиная с 10 сентября текущего года.

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Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна
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