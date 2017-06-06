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Путин обсудил с президентом Египта кризисные ситуации на Ближнем Востоке

Политика
6 июня, 21:01 дата обновления: 6 июня, 21:10 UTC+3

Стороны условились о продолжении контактов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы двустороннего сотрудничества и кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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