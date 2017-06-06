И.о. постпреда РФ при ООН: выступление дипломатов на русском - "принципиальная позиция"

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ООН, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/ Выступления российских дипломатов в ООН на русском языке - это демонстрация гордости за свою страну. Об этом заявил в связи с отмечаемым в ООН Днем русского языка исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.
"Русский - это не только язык, на котором говорили и говорят великие поэты, писатели, режиссеры, художники, драматурги и продолжают творить деятели культуры, это еще и язык нашей возрождающейся страны, это язык растущей российской экономики и внешней политики, - отметил он в интервью Службе новостей ООН. - За русским языком, по праву имеющим официальный статус в ООН, стоит наша великая страна".
Выступления российских дипломатов в ООН на русском языке, продолжал он, - это "принципиальная позиция". "Это - гордость за нашу страну, это, если хотите, вопрос суверенитета, - указал дипломат. - На русском языке говорит не только Россия. На русском языке выступают белорусская делегация, а также некоторые другие из стран СНГ, к примеру, делегация Киргизии".
Он напомнил, что выступления в штаб-квартире ООН рассчитаны не только на международную, но и на аудиторию внутри страны. "За заседаниями Совета Безопасности ООН даже когда в Москве полночь, люди следят по веб-трансляции, комментируют в соцсетях, - отметил российский дипломат. - Разумеется, большинство жителей нашей страны слушают это на родном русском языке".
Он назвал мифом утверждения о том, что с приходом глобализации все должны начать говорить только на английском. "Это абсолютно неправильное понимание", - заявил Петр Ильичев.
"С наступлением глобализации нельзя допустить потерю самоидентификации человека и целых народов, - считает он. - Не будем забывать, что язык чрезвычайно важен для понимания культур, народов, их истории и самосознания. У каждого языка своя логика, она в том числе дает возможность понять логику мышления народов, которые на нем разговаривают. Если мы перейдем на один язык, то потеряем возможность понимать других людей, понимать многогранность нашего мира".