Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы и двустороннее сотрудничество

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани международную проблематику и подтвердил позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций путем диалога, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дана высокая оценка итогам состоявшегося в апреле с. г. заседания двусторонней межправительственной комиссии. Была также затронута международная проблематика. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога", - говорится в сообщении.
Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии.
Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.