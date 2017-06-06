Слуцкий назвал актом агрессии удар коалиции по проправительственным силам в Сирии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил как очередной акт агрессии и нарушение суверенитета Сирии новый удар западной коалиции во главе с США по проправительственным силам в зоне деэскалации.

"Новый удар коалиции во главе с США по правительственным силам в Сирии, еще и в границах утвержденной зоны деэскалации, полностью идет вразрез с нормами международного права. Это очередной акт агрессии и нарушение суверенитета Сирии", - подчеркнул Слуцкий.

По его словам, подобная линия "не укладывается в стратегию борьбы с международным терроризмом". "Западная коалиция вновь пытается под любым предлогом ослабить проправительственные силы, подрывая их усилия по противодействию террористическим группировкам. Получается, что продолжается борьба не против террористов, а против действующего режима во главе с (президентом Башаром) Асадом", - констатировал Слуцкий.

По его словам, причины произошедшего предстоит детально изучить, после чего "сделать, наконец, выводы". "Россия, уверен, обладая легитимным мандатом присутствия в Сирии в отличие от коалиции во главе с США, продолжит усилия по примирению сторон и борьбе с международным терроризмом на территории САР, а также процесс формирования зон деэскалации", - заключил он.

ВВС международной коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны дээскалации на юге страны, говорится в распространенном сегодня заявлении штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. "Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф", - говорится в документе.