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МИД РФ: волна расширения ШОС должна включать не только Индию, Пакистан, но и Иран

Политика
6 июня, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что "подключение Ирана внесло бы положительный вклад в шосовское взаимодействие во всех измерениях - в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) внесло бы положительный вклад во взаимодействие стран - участниц организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в интервью агентству "Синьхуа", опубликованной на сайте ведомства.

Дипломат напомнил, что главным итогом предстоящего заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане должно стать обретение Индией и Пакистаном членства в организации. "Россия убеждена, что первая волна расширения нашей организации должна включать также и Иран - с учетом его многолетнего и активного участия в работе ШОС в качестве наблюдателя, а также отсутствия правовых препятствий для запуска процедуры его приема. Для нас очевидно, что подключение Ирана внесло бы положительный вклад в шосовское взаимодействие во всех измерениях - в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей", - заявил он.

Моргулов также отметил, что на предстоящем саммите планируется выступление лидеров организации со специальным заявлением о совместном противодействии международному терроризму. Особое значение, по словам дипломата, будет иметь ожидаемое подписание Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.

Актуальной задачей, по мнению Моргулова, является содействие ШОС процессу афганского урегулирования. "Крупным шагом на этом направлении стало достижение договоренности по российскому предложению возобновить деятельность контактной группы ШОС - Афганистан в качестве оптимальной площадки для оказания содействия в восстановлении мира и безопасности в Исламской Республике Афганистан. Принципиальную готовность участвовать в такой работе выразили как все государства - члены организации, так и правительство Афганистана", - рассказал Моргулов.

8-9 июня в Астане состоится саммит ШОС. Ожидается, что его участники примут решение о предоставлении полноправного членства Индии и Пакистану.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран- наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
Иран Индия Россия Пакистан
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