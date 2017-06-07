Путин: НАТО постоянно ищет внешнего врага для оправдания своего существования

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. НАТО для того, чтобы оправдать свое существование, постоянно ищет внешнего врага. Об этом в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил президент России Владимир Путин, которого на английском языке цитирует издание The Daily Beast.

"Восточного блока больше нет, нет больше Советского Союза. Так зачем же тогда НАТО все еще существует? У меня такое впечатление, что с целью оправдать свое существование НАТО нужен внешний враг, идут постоянный поиск врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", - сказал Путин.

Ранее американская газета Politico распространила фрагмент фильма "Интервью Путина" (The Putin Interviews). В нем российский лидер назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только их вассалы. "Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США", - отметил он.

Полностью документальная лента будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).