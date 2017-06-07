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Путин: Россия предоставила убежище Сноудену как борцу с нарушениями прав человека

Политика
7 июня, 4:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Как утверждает Bloomberg, об этом президент РФ сообщил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну

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Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден

© EPA/CHRISTIAN CHARISIUS

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Россия предоставила убежище экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, так как в Москве полагали, что он намерен бороться за соблюдение прав человека. Об этом, как сообщило во вторник американское агентство Bloomberg, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

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© EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL

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Журналисты агентства ознакомились с фрагментами фильма Стоуна, снятого на основе серии бесед с Путиным. Как говорится в публикации, российский лидер объясняя решение российской стороны предоставить убежище экс-сотруднику АНБ, отметил, что "нам тогда говорили, что это человек, который хочет бороться против нарушения прав человека", приводит Bloomberg слова Путина на английском языке.

Полностью документальная лента "Интервью Путина" (The Putin Interviews) будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (Showtime, подразделение компании CBS).

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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Персоны
Стоун, Оливер Сноуден, Эдвард Путин, Владимир Владимирович
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