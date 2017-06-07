МИД РФ: США заинтересовали элементы российского проекта эмбарго ООН против ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россия завершает работу над проектом резолюции Совета Безопасности ООН по введению эмбарго в отношении террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил российским журналистам, в том числе корреспонденту ТАСС, заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов после завершения во вторник в Нью-Йорке девятого раунда российско-американских консультаций по противодействию финансирования терроризма.

"В настоящий момент мы завершаем подготовку проекта такой резолюции СБ ООН. Американцам мы этот документ не привезли, так как заканчиваем его согласование в Москве. Конечно, мы его будем обсуждать со многими нашими партнерами, прежде всего с Сирией и Ираком, с такими партнерами по Совету Безопасности, как Китай и Казахстан", - заявил российский дипломат. Он заверил, что данный документ "будет параллельно обсуждаться и с американцами, без которых принять эту резолюцию будет невозможно".

"Опыт показывает, что, если мы сможем договориться с американцами, то мы потом сможем договориться со всеми", - отметил замдиректора департамента МИД РФ. По его словам, США были ознакомлены с "ключевыми элементами проекта резолюции". "Эта резолюция будет подтверждать, что запрет на торговлю с ИГ естественно не должен нарушать суверенитет и территориальную целостностью Сирии и Ирака, не будет им препятствовать вести торгово-экономические операции. И конечно же будут сделаны гуманитарные оговорки, чтобы мирное население, находящееся на захваченных (террористами) территориях, не пострадало и могло беспрепятственно получать гуманитарную помощь, включая медикаменты, продовольствие и воду", - отметил дипломат.

США тормозят российскую инициативу

Ранее Феоктистов уже упоминал, что прецедент применения санкций против не государства, а группировки был - в 1993 году была принята резолюция Совбеза в отношении Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА), известной политической оппозиционной группировки, действовавшей в Анголе. В контексте эмбарго в отношении ИГ американская сторона, по его словам, поставила две проблемы. "Первая заключается в том, что у ИГ нет постоянной территорий и нет границ. Установление эмбарго предполагает усиление пограничного контроля по периметру Сирии, Ирака и соседних стран", - пояснил дипломат.

"Второе - это гуманитарные последствия, потому что от санкций всегда страдает мирное население. Но при принятии санкционной резолюции всегда предусматриваются гуманитарные изъятия. Поэтому эти два обстоятельства мы рассматриваем как попытку отмахнуться от российской инициативы", - добавил он.

Гибкость в интересах дела

По его оценке, на консультациях в Нью-Йорке "американцы реагировали на это скорее заинтересованно, в детали не вдавались и высказали желание посмотреть на сам текст резолюции". США в свою очередь предложили "инкорпорировать положения по эмбарго в отношении ИГ" в текст другой резолюции, проект которой обсуждается сейчас в СБ ООН и должен быть одобрен до 30 июня. "Эта резолюция представляет собой своего рода обзор санкций, действующих в отношении ИГ, и деятельности санкционного комитета по ИГ - "Аль- Каиде". "Мы считаем, что введение торгово-экономического эмбарго - это самостоятельный вопрос, но в интересах дела мы, видимо, будем готовы проявить гибкость и не сбрасываем со счетов такую возможность", - допустил Феоктистов.

"Мы не видим оснований, почему бы вместе с американцами не продвинуть резолюцию по эмбарго на площадке ООН. В более широком контексте, в том числе при работе над этой резолюцией, мы посмотрим, насколько заявления в администрации (президента США Дональда Трампа) о пользе антитеррористического сотрудничества прагматически осуществимы в отношении России в ООН", - добавил замдиректора департамента МИД РФ.