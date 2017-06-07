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Шойгу: Запад не способен сформировать единый фронт борьбы с терроризмом

Политика
7 июня, 9:24 дата обновления: 7 июня, 9:31 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 7, июня. /ТАСС

Министр обороны РФ также отметил, что передовым рубежом противостояния международному терроризму остается Сирия

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АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Запад не способен преодолеть разногласия и сформировать единый фронт борьбы с международным терроризмом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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"Наибольшие усилия следует сосредоточить на противодействии международному терроризму, который за короткое время превратился в крупнейшую угрозу глобальной безопасности. Положение дел усугубляют многочисленные локальные конфликты в мире и неспособность коллективного Запада преодолеть разногласия и обеспечить формирование единого фронта борьбы с этим злом", - сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств - членов ШОС в столице Казахстана.

Передовым рубежом противостояния международному терроризму, сказал министр,  остается Сирия.

"Здесь сконцентрированы основные силы "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка - прим. ТАСС), отсюда осуществляется управление бандформированиями. С 2015 года Россия по просьбе законного правительства Сирии ведет в этой стране борьбу с радикальными исламскими группировками, препятствуя их продвижению в страны ШОС", - сказал Шойгу.

Он отметил, что Воздушно-космические силы России успешными действиями "существенно подорвали потенциал бандформирований".

"Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России продолжают наносить удары по отрядам ИГИЛ (ИГ, прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Благодаря активной работе российского Центра по примирению враждующих сторон расширяются зоны действия режима прекращения огня. От вооруженной борьбы с правительственными силами уже отказались руководители более полутора тысяч населенных пунктов", - сказал Шойгу.

 Зоны деэскалации

Шойгу отметил, что реализация меморандума о создании в Сирии зон деэскалации позволит фактически остановить гражданскую войну.

"Подписание 4 мая в Астане Россией, Турцией и Ираном меморандума о создании зон деэскалации в Сирии ознаменовало новый этап развития в этой стране. Меморандум - знаковый документ. Его реализация позволит прекратить боевые действия и фактически остановить гражданскую войну", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана.

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"При этом борьба против ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусры" и примкнувших к ним бандформирований будет активизирована", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас "предпринимаются практические шаги по выполнению достигнутых договоренностей". "Первоочередной задачей является обеспечение мониторинга выполнения сторонами конфликта всех взятых обязательств, а также создание условий для восстановления разрушенной инфраструктуры и хозяйственной деятельности населения", - уточнил Шойгу.

Глава Минобороны РФ напомнил, что совместными усилиями России, Ирана и Турции, которые выступили гарантами перемирия, удалось наладить прямой диалог между сирийским правительством и вооруженной оппозицией. "Отмечу, что переговорная площадка в Астане стала одним из главных элементов сирийского урегулирования. Здесь обсуждается широкий спектр проблем - от соблюдения режима прекращения боевых действий и гуманитарного разминирования до налаживания прямых переговоров", - добавил Шойгу.

ШОС и Сирия

Россия, по словам министра, рассчитывает на поддержку своих усилий в Сирии со стороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), готова делиться боевым опытом.

"Рассчитываем на поддержку наших усилий со стороны государств - членов ШОС. Готовы делиться полученным в Сирии боевым опытом", - сказал он, выступая сегодня на совещании министров обороны государств - членов ШОС в Казахстане.
"Считаем, что знание специфики тактических приемов, используемых террористами, позволит повысить эффективность механизмов реагирования", - отметил Шойгу.

Он рассказал, что в марте Минобороны РФ провело в Москве научно-практическую конференцию на уровне начальников генеральных штабов оборонных ведомств государств - участников СНГ, где были рассмотрены военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта боевых действий Воздушно-космических сил России.

Говоря о работе российских военных в Сирии, Шойгу отметил, что саперы из Центра гуманитарного разминирования совместно с сирийскими военными очистили от взрывоопасных предметов Алеппо и древнюю Пальмиру.
"Развернуты российские мобильные госпитали для оказания местным жителям медицинской помощи. Практически ежедневно доставляем населению гуманитарные грузы", - сказал Шойгу.

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