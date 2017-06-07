Шойгу: военная операция международной коалиции не принесла спокойствия в Афганистан

СМИ: в мавзолее имама Хомейни в Иране началась стрельбаМеждународная панорама 7 июня, 9:42
ГК "Сумма" вложит до $100 млн в организацию боев ММА Fight NightsСпорт 7 июня, 9:14
СМИ сообщили о стрельбе в парламенте ИранаПроисшествия 7 июня, 9:12
СМИ: симпатизирующим Катару жителям ОАЭ грозит до 15 лет тюремного заключенияМеждународная панорама 7 июня, 9:06
Хабаровский мясокомбинат "Мостовик плюс" модернизирует производствоБанк историй успеха 7 июня, 9:02
СМИ: английский "Сандерленд" ведет переговоры со СлуцкимСпорт 7 июня, 8:55
Московский пианист Никита Мндоянц дебютирует на сцене Карнеги-холла в Нью-ЙоркеКультура 7 июня, 8:53
СК передал в суд дело экс-главы района Екатеринбурга, обвиняемого в получении взяткиНовости Урала 7 июня, 8:53
СМИ: голландский конькобежец Вервей будет готовиться к ОИ-2018 вместе со сборной РоссииСпорт 7 июня, 8:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане ухудшается, военная операция международной коалиции спокойствия в страну не принесла, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Положение дел в этой исламской республике продолжает ухудшаться. Военная операция международной коалиции во главе с США, к сожалению, спокойствия туда не принесла", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств - членов ШОС в Казахстане. Он отметил, что бандформирования ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ группировка) действуют и в Афганистане.
"Сегодня распространение ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) не ограничивается Сирией и Ираком. Бандформирования исламистов действуют в Афганистане, который имеет статус государства - наблюдателя в ШОС", - сказал Шойгу.
"Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трех с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран".
Шойгу также добавил, что РФ усиливает базы в Таджикистане и Киргизии для борьбы с боевиками из Афганистана.
"Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой", - сказал Шойгу.
С этой же целью, отметил он, оказывается помощь Вооруженным силам центральноазиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.
В марте текущего года, напомнил министр, в Таджикистане проведены антитеррористические командно-штабные учения с силовыми структурами республики.
"На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств - членов ОДКБ", - сообщил Шойгу.
Он также отметил завершившиеся совместные учения "Душанбе - Антитеррор - 2017". "В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", - сказал Шойгу.