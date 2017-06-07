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Шойгу: военная операция международной коалиции не принесла спокойствия в Афганистан

Политика
7 июня, 9:41 дата обновления: 7 июня, 9:45 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 7, июня. /ТАСС

Министр обороны России также отметил, что в стране действуют бандформирования "Исламского государства"

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АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане ухудшается, военная операция международной коалиции спокойствия в страну не принесла, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Положение дел в этой исламской республике продолжает ухудшаться. Военная операция международной коалиции во главе с США, к сожалению, спокойствия туда не принесла", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств - членов ШОС в Казахстане. Он отметил, что бандформирования ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ группировка) действуют и в Афганистане.

"Сегодня распространение ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) не ограничивается Сирией и Ираком. Бандформирования исламистов действуют в Афганистане, который имеет статус государства - наблюдателя в ШОС", - сказал Шойгу.

"Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трех с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран".

Шойгу также добавил, что  РФ усиливает базы в Таджикистане и Киргизии для борьбы с боевиками из Афганистана.

"Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой", - сказал Шойгу.

С этой же целью, отметил он, оказывается помощь Вооруженным силам центральноазиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.

В марте текущего года, напомнил министр, в Таджикистане проведены антитеррористические командно-штабные учения с силовыми структурами республики.

"На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств - членов ОДКБ", - сообщил Шойгу.

Он также отметил завершившиеся совместные учения "Душанбе - Антитеррор - 2017". "В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", - сказал Шойгу.

 

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