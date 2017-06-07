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Зюганов: клятва при приеме в гражданство РФ должна содержать слова о соблюдении законов

Политика
7 июня, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Лидер КПРФ добавил, что в тексте должны содержаться слова об уважении и почитании истории страны, ее обычаев, языка, религии

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддерживает предложение президента РФ о введении церемонии принесения клятвы или присяги при вступлении в российское гражданство и считает, что в ее тексте должны содержаться слова об уважении и почитании истории страны, ее обычаев, языка, религии и о строгом соблюдении законов и Конституции.

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"Я считаю, что это (введение клятвы при вступлении в гражданство РФ) нормальное предложение, это вполне естественно. Если ты приехал в страну, ты обязан знать ее традиции, историю, строго соблюдать закон и Конституцию", - подчеркнул коммунист.

"Мне кажется, содержание этой клятвы очевидно, - продолжил политик. - Ты приехал, ты должен знать, куда приехал, и строго должен почитать лучшее, что есть в этой державе, должен понимать, что становишься членом многонациональной семьи, где 190 народов и народностей, где все мировые религии и конфессии, где русский язык является языком межнационального общения, без глубокого знания которого невозможно вжиться в такую среду".

В этой связи он напомнил, что вступающие в ряды пионеров также дают клятву. "Мы на Красной площади принимали клятву у юных ребят при вступлении в пионеры. Прекрасная клятва - любить Родину, защищать ее, гордиться своей страной, историей", - указал Зюганов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране.

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