Глава центра обучения избирательным технологиям при ЦИК уходит в отставку

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме РФ Геннадий Шайхуллин подал в отставку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.
Накануне об отставке Шайхуллина сообщило интернет-издание "Блокнот-Волгоград".
"Мы можем подтвердить, что Шайхуллин уходит в отставку по собственному желанию", - сказал представитель пресс- службы.
Шайхуллин возглавил РЦОИТ в январе этого года. До этого он был председателем избирательной комиссии Волгоградской области.
После своего назначения в ЦИК и избрания председателем весной 2016 года Элла Памфилова неоднократно высказывала недовольство работой РЦОИТ. Его руководитель Александр Иванченко был уволен незадолго до выборов в Госдуму, его место в июне заняла экс-председатель избиркома Кировской области Ирина Верзилина, которую, в свою очередь, сменил Шайхуллин.
Как сообщалось ранее, на РЦОИТ возлагается задача по разработке концепции освещения выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.