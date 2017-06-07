Глава центра обучения избирательным технологиям при ЦИК уходит в отставку

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме РФ Геннадий Шайхуллин подал в отставку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.

Накануне об отставке Шайхуллина сообщило интернет-издание "Блокнот-Волгоград".

"Мы можем подтвердить, что Шайхуллин уходит в отставку по собственному желанию", - сказал представитель пресс- службы.

Шайхуллин возглавил РЦОИТ в январе этого года. До этого он был председателем избирательной комиссии Волгоградской области.

После своего назначения в ЦИК и избрания председателем весной 2016 года Элла Памфилова неоднократно высказывала недовольство работой РЦОИТ. Его руководитель Александр Иванченко был уволен незадолго до выборов в Госдуму, его место в июне заняла экс-председатель избиркома Кировской области Ирина Верзилина, которую, в свою очередь, сменил Шайхуллин.

Как сообщалось ранее, на РЦОИТ возлагается задача по разработке концепции освещения выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.