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РФ предлагает ПА ОБСЕ в ближайшее время создать подкомитет по антитеррору

Политика
7 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы Владимир Васильев отметил, что у России есть "замечательный кандидат" на пост руководителя этой структуры

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия предлагает Парламентской ассамблее ОБСЕ в ближайшее время создать специальный подкомитет по противодействию терроризму. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы вице-спикер, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Сейчас очень важно реализовать то предложение, которое прозвучало из уст нашего председателя (Вячеслава Володина). В ближайшее время мы предлагаем в ПА ОБСЕ рассмотреть тему о создании парламентского подкомитета по противодействию терроризму", - подчеркнул зампредседателя Госдумы. "У нас есть и замечательный кандидат (на пост руководителя этой структуры), который обладает практическим опытом для решения этих вопросов", - добавил он.

Володин, находясь ранее на этой неделе с визитом в Белграде, заявил, что ПА ОБСЕ было бы правильно создать "специальный комитет, который будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом". Он подчеркнул, что необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры для борьбы с терроризмом, для решения вопросов безопасности и борьбы с наркотрафиком и с незаконной миграцией.

До этого с инициативой о создании специального комитета ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом и киберпреступностью неоднократно выступал спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму, депутат Госдумы Николай Ковалев.

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