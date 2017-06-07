РФ предлагает ПА ОБСЕ в ближайшее время создать подкомитет по антитеррору

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия предлагает Парламентской ассамблее ОБСЕ в ближайшее время создать специальный подкомитет по противодействию терроризму. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы вице-спикер, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Сейчас очень важно реализовать то предложение, которое прозвучало из уст нашего председателя (Вячеслава Володина). В ближайшее время мы предлагаем в ПА ОБСЕ рассмотреть тему о создании парламентского подкомитета по противодействию терроризму", - подчеркнул зампредседателя Госдумы. "У нас есть и замечательный кандидат (на пост руководителя этой структуры), который обладает практическим опытом для решения этих вопросов", - добавил он.

Володин, находясь ранее на этой неделе с визитом в Белграде, заявил, что ПА ОБСЕ было бы правильно создать "специальный комитет, который будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом". Он подчеркнул, что необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры для борьбы с терроризмом, для решения вопросов безопасности и борьбы с наркотрафиком и с незаконной миграцией.

До этого с инициативой о создании специального комитета ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом и киберпреступностью неоднократно выступал спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму, депутат Госдумы Николай Ковалев.