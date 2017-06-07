Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата Сафина

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума в среду досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Соответствующее постановление депутаты приняли большинством голосов.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России", известный теннисист Марат Сафин сообщил корреспонденту ТАСС, что написал заявление об отказе от думского мандата. Как пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, это может быть связано с "режимом работы Госдумы седьмого созыва, который требует полной сосредоточенности на работе депутата" и вряд ли допускает "совмещение со спортивной и общественной деятельностью".

Позднее во фракции единороссов проинформировали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Сафину стать своим советником на общественных началах по вопросам спорта. Теннисист подтвердил журналистам, что принял это предложение.