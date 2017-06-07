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Жириновский подготовил текст клятвы для принимающих гражданство РФ

Политика
7 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский подготовил текст клятвы для получения гражданства России. Об этом  журналистам сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В связи с этим в Госдуме была создана рабочая группа по созданию текста присяги по приему в гражданство, в которую вошли представители всех фракций.

"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв - Россия - всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине", - цитирует пресс-служба либерал-демократов текст присяги, подготовленный Жириновским.

По словам лидера ЛДПР, "сейчас человек при положительном решении о получении гражданства России просто получает паспорт как какую-то справку". "А это ведь огромная ответственность перед страной, которая доверяет тебе, которая принимает в свои ряды. Поэтому я согласен, что необходимо перед получением паспорта произносить клятву верности России", - заявил он.

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