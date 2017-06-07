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Доха не обращалась в посольство РФ по поводу якобы имевших место атак хакеров из России

Политика
7 июня, 12:03 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Ранее CNN сообщил, что разведка США считает, что российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Катара не обращались в посольство РФ в Дохе по поводу якобы причастности российских хакеров к взлому Информационного агентства Катара. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии в эмирате.

"Официально власти Катара через посольство России в Дохе к нам не обращались по поводу данных якобы хакерских атак с российской стороны", - заявили в дипломатическом представительстве.

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что разведка США, которую Доха привлекла к расследованию взлома, считает, что российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал межу этой страной и другими государствами.

Две недели назад на сайте Информационного агентства Катара (QNA) был опубликован текст, приписываемый эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором он, в частности, назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой направленной против Тегерана политики некоторых стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Кроме того, на сайте агентства появилось заявление МИД страны о якобы отзыве послов эмирата из пяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ.

Спустя минуты после этой публикации директор QNA заявил, что сайт агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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