Кабмин одобрил проект Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о противодействии экстремизму и представило президенту РФ предложение о подписании этого документа. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В проекте Конвенции отмечается, что права и обязательства по ней осуществляются на принципах суверенного равенства, территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела других стран. Сотрудничество в рамках Конвенции будет осуществляться в тех случаях, когда те или иные экстремистские преступления затрагивают юрисдикцию нескольких стран, подписавших документ. В нем описаны полномочия компетентных органов стран - участниц ШОС по взаимодействию в сфере борьбы с экстремизмом, усилия стран по установлению ответственности за экстремизм, вопросы выдачи преступников, а также порядок обмена запросами между спецслужбами стран ШОС.
Конвенция будет заключена на неопределенный срок.