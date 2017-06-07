Кабмин одобрил проект Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о противодействии экстремизму и представило президенту РФ предложение о подписании этого документа. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В проекте Конвенции отмечается, что права и обязательства по ней осуществляются на принципах суверенного равенства, территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела других стран. Сотрудничество в рамках Конвенции будет осуществляться в тех случаях, когда те или иные экстремистские преступления затрагивают юрисдикцию нескольких стран, подписавших документ. В нем описаны полномочия компетентных органов стран - участниц ШОС по взаимодействию в сфере борьбы с экстремизмом, усилия стран по установлению ответственности за экстремизм, вопросы выдачи преступников, а также порядок обмена запросами между спецслужбами стран ШОС.

Конвенция будет заключена на неопределенный срок.